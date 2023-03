Schede nulle, l’emendamento del centrodestra scatena i 5 stelle: “Vogliono sovvertire l’esito del voto all’uninominale in Calabria” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Considerare valide le Schede elettorali in cui ci siano due o più croci su liste della stessa coalizione. Almeno per il seggio all’uninominale. È questa la proposta contenuta in un emendamento al testo base sui criteri generali per la validità e la nullità dei voti alle elezioni politiche, depositato dal centrodestra alla giunta per le Elezioni alla Camera. “Va ripristinato il principio per cui per l’uninominale se viene messa la croce su più simboli della stessa coalizione va considerato rafforzativo dell’espressione di voto dell’elettore in ossequio al principio del favor voti”, sostiene il berlusconiano Pietro Pittalis, membro della commissione. Se l’emendamento venisse approvato sarebbe applicato ai quattro ricorsi che sono stati presentati in altrettanti collegi di Montecitorio. E secondo i 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Considerare valide leelettorali in cui ci siano due o più croci su liste della stessa coalizione. Almeno per il seggio. È questa la proposta contenuta in un emendamento al testo base sui criteri generali per la validità e la nullità dei voti alle elezioni politiche, depositato dalalla giunta per le Elezioni alla Camera. “Va ripristinato il principio per cui per l’uninominale se viene messa la croce su più simboli della stessa coalizione va considerato rafforzativo dell’espressione didell’elettore in ossequio al principio del favor voti”, sostiene il berlusconiano Pietro Pittalis, membro della commissione. Sevenisse approvato sarebbe applicato ai quattro ricorsi che sono stati presentati in altrettanti collegi di Montecitorio. E secondo i 5 ...

