(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il prossimo 31 marzo ci sarà un’altra Assemblea di Lega con diversi temi caldi da affrontare per i 20 club della massima serie italiana, fra cui le ripartizioniaudiovisivi, sulla quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, ed esamineranno le proposte per la realizzazione di un canale radio della Lega Serie L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Il presidente del #Milan Paolo #Scaroni: «Sono sempre stato favorevole ai fondi. Diritti tv? Il futuro sembra più g… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scaroni: «Diritti tv? Il futuro sembra più grigio del passato»: Il prossimo 31 marzo ci sarà u… - allmilanit : ??? Paolo #Scaroni appoggia l'introduzione di nuovi fondi per i diritti tv ?? Le sue parole - ludo4411 : @FeliceRaimondo Però dicono due cose diverse Cardinale dice di non vendere il pacchetto diritti per intero (come… - FcInterNewsit : Scaroni: 'Diritti tv, il futuro sembra più grigio del passato. Favorevole ai fondi' -

Le parole di Paolo, presidente del Milan, sulla questione relativa aitv per la Serie A. I dettagli Paolo, presidente del Milan, ha parlato a a margine della presentazione della nuova cattedra De Agostini in Corporate Strategy all'Università Bocconi. ...Commenta per primo Paolo, presidente del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ansa, a margine della ...governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire i...... non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire itelevisivi".sulla ...

Scaroni: «Sono favorevole ai fondi in Serie A, più per la gestione dei ... IlNapolista

"Sono sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che d ...Apertura ai fondi nel calcio italiano per un salto di qualità nella governance della media company: è l'idea del presidente del Milan ...