Scalvini per il dopo Skriniar | l’Inter ci prova Il prezzo però è elevato!

Scalvini è finito nel mirino dell'Inter per sopperire alla futura partenza di Milan Skriniar verso il PSG. L'Atalanta però chiede un compenso decisamente alto l'InterESSE ? Se da un lato Alessandro Bastoni spinge per rimanere all'Inter (vedi articolo), dall'altro Milan Skriniar ha già dato la sua parola al PSG. A giugno andrà in Francia e tanti saluti a Milano. Il club meneghino però non vuole farsi trovare impreparato. Ai dirigenti, come riferisce Sportitalia.com, piace Giorgio Scalvini dell'Atalanta. La Dea chiede però un compenso piuttosto elevato: si parla di 35/40 milioni di euro. Ad oggi, dunque, il centrale già nel giro della Nazionale resta più vicino alla Premier League che ad approdare a Milano.

