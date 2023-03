Scalvini, oggi il rinnovo con l’Atalanta: l’Inter osserva – SM (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giorgio Scalvini oggi rinnoverà con l’Atalanta, ciò non esclude una sua possibile partenza a giugno. rinnovo – Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi ai Sport Mediaset, oggi dovrebbe arrivare il rinnovo di Giorgio Scalvini. Queste le sue parole: «Nella giornata di oggi rinnoverà Giorgio Scalvini. Il difensore guadagnava 300.000 euro stagionali, ora passerà a 800.000. l’Inter lo ha messo come prima scelta per sostituire Milan Skriniar. l’Atalanta chiede minimo 35 milioni di euro. l’Inter potrebbe puntare su un prestito oneroso con un obbligo, si parla anche dell’inserimento nella trattativa di Giovanni Fabbian. Molto dipenderà anche dalla semifinale di Champions League, che se ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giorgiorinnoverà con, ciò non esclude una sua possibile partenza a giugno.– Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi ai Sport Mediaset,dovrebbe arrivare ildi Giorgio. Queste le sue parole: «Nella giornata dirinnoverà Giorgio. Il difensore guadagnava 300.000 euro stagionali, ora passerà a 800.000.lo ha messo come prima scelta per sostituire Milan Skriniar.chiede minimo 35 milioni di euro.potrebbe puntare su un prestito oneroso con un obbligo, si parla anche dell’inserimento nella trattativa di Giovanni Fabbian. Molto dipenderà anche dalla semifinale di Champions League, che se ...

