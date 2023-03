“Sbagliato parlare di ondata di violenza a scuola”, ecco perché. Licenziata per aver mostrato il nudo del David? “USA, paese di paradossi”. INTERVISTA al prof De Masi (Di mercoledì 29 marzo 2023) “ Siamo in un momento storico in cui abbiamo l’abitudine di estendere, anche più del dovuto, tutto quello che i media ci propongono. Anche per gli episodi di violenza nelle scuole che diventano, erroneamente e di riflesso, ondate di violenza. Quello che invece sappiamo con certezza è che la scuola risente, chiaramente, del contesto sociale in cui si trova. Perciò può accadere che nelle scuole dei ricchi si litighi per chi possiede l’ultimo modello di telefonino e negli istituti di periferie degradate si porti una pistola nello zaino”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) “ Siamo in un momento storico in cui abbiamo l’abitudine di estendere, anche più del dovuto, tutto quello che i media ci propongono. Anche per gli episodi dinelle scuole che diventano, erroneamente e di riflesso, ondate di. Quello che invece sappiamo con certezza è che larisente, chiaramente, del contesto sociale in cui si trova. Perciò può accadere che nelle scuole dei ricchi si litighi per chi possiede l’ultimo modello di telefonino e negli istituti di periferie degradate si porti una pistola nello zaino”. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Francesco Pio Maimone è stato ucciso a colpi di pistola per una sneaker pestata. Ma è sbagliato parlare di futili m… - lavitabile11 : @BabyChicca1999 @ektorcode Ha sbagliato in cosa? A dire che lui diceva una cosa e ne faceva un'altra? A chiedergli… - paolosarti69 : @FabianaLudovica e' tutto il sistema ad essere sbagliato un mondo in mano alla finanza che stritola gli uomini una… - 222wndy : @nicportamivia da me 'cosa TI pensi' si usa in dialetto 'c cos t pins' infatti molti baresi quando (provano) a parl… - LulManuel1 : @ssstarsssss Tesoro io parlo per me, io avrei votato luca ma penso anche gli altri perché semplicemente i nostri lo… -

"Sull' immigrazione il Pd critica ma non presenta proposte " ...e le posizioni delle forze politiche mi sembrano più funzionali a piantare bandierine e a parlare ... Di fronte a un fenomeno di queste proporzioni è sbagliato criminalizzare le ONG ma è altrettanto ... I VESCOVI USA CONDANNANO LE OPERAZIONI PER IL CAMBIO DI SESSO ... contrariamente alla vulgata, non esiste in natura un "corpo sbagliato" (n. 4). Ma se è vero che ... In tali casi si deve parlare di "tentativi di alterare l'ordine fondamentale e la finalità del corpo" (... "Non ho paura della mafia!". Salvatore Borsellino all'Istituto "Basilio Focaccia" di Salerno. Borsellino si è soffermato a parlare della trattativa Stato " Mafia:" Purtroppo nel nostro Paese ... Secondo me è stato sbagliato comminare a Cospito il 41 Bis: un'organizzazione anarchica non ha la ... ...e le posizioni delle forze politiche mi sembrano più funzionali a piantare bandierine e a... Di fronte a un fenomeno di queste proporzioni ècriminalizzare le ONG ma è altrettanto ...... contrariamente alla vulgata, non esiste in natura un "corpo" (n. 4). Ma se è vero che ... In tali casi si devedi "tentativi di alterare l'ordine fondamentale e la finalità del corpo" (...Borsellino si è soffermato adella trattativa Stato " Mafia:" Purtroppo nel nostro Paese ... Secondo me è statocomminare a Cospito il 41 Bis: un'organizzazione anarchica non ha la ... Elisabetta Sgarbi: Ho sbagliato a non fare figli, non mi pensavo ... Fanpage.it