Satira | Osho | ' indignazione per vignetta Mannocchi? Vorrei vederla anche al contrario' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Premesso che unadeve far ridere, al di là della 'cattiveria', e questa a me personalmente non ha fatto ridere, io penso però che il diritto di satira sia sacrosanto, come è sacrosanto il diritto all'. E' bene che cominciamo ad indignarciquando la satira riguarda personaggi più invisi, non del nostro schieramento o meno mainstream". A dirlo all'Adnkronos è l''romano' Federico Palmaroli, che commenta così la bufera social scatenatasi per la-apparsa sul Fatto Quotidiano dalla penna di Riccardo Mannelli- sulla giornalista Francescadella Stampa. Al centro dellasatirica, e delle polemiche scaturite, c'è la raffigurazione della giornalista inviata in Ucraina per raccontare la guerra ...