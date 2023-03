‘Saranno Campioni’: Iris De Martin Pinter, una speranza per rilanciare lo sci di fondo femminile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando parliamo di sci di fondo femminile azzurro, immediatamente un nome rimbalza nei nostri pensieri: la mitica Stefania Belmondo, ad oggi l’atleta azzurra più vincente nelle discipline olimpiche invernali in gare di Coppa del Mondo, con 66 podi e 23 successi. Da diversi anni, purtroppo, il settore femminile sta avendo un buco generazionale preoccupante: questo gap cercherà di colmarlo nei prossimi anni una giovane talentuosa che risponde al nome di Iris De Martin Pinter. Nata il 2 agosto 2004, veneta di Padola, Iris è cresciuta nell’US Val Padola e da tre anni è tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri. Proviene da una famiglia di fondisti e suo padre le ha trasmesso questa passione, oltre anche ai fratelli. Ha sciato per la prima volta a sei anni e fino a due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando parliamo di sci diazzurro, immediatamente un nome rimbalza nei nostri pensieri: la mitica Stefania Belmondo, ad oggi l’atleta azzurra più vincente nelle discipline olimpiche invernali in gare di Coppa del Mondo, con 66 podi e 23 successi. Da diversi anni, purtroppo, il settoresta avendo un buco generazionale preoccupante: questo gap cercherà di colmarlo nei prossimi anni una giovane talentuosa che risponde al nome diDe. Nata il 2 agosto 2004, veneta di Padola,è cresciuta nell’US Val Padola e da tre anni è tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri. Proviene da una famiglia di fondisti e suo padre le ha trasmesso questa passione, oltre anche ai fratelli. Ha sciato per la prima volta a sei anni e fino a due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierpaolosette : @LeoneRoby Allora saranno campioni campani? chiedo per un amico.... - giosalzano1967 : RT @LeoneRoby: Poi si lamentano che vengono presi per il culo ma vincendo lo scudetto, saranno campioni d Italia o di Napoli? - Andrea97320118 : RT @LeoneRoby: Poi si lamentano che vengono presi per il culo ma vincendo lo scudetto, saranno campioni d Italia o di Napoli? - GiusBellizzi : ci hai fatto appassionare ad un Continente desaparesidos, ci hai fatto conoscere nell’intimo Campioni e Grandi dell… - JuventinoTipico : @LeoneRoby Saranno campioni della Campania! -

Musica onirica e stelle in collisione: i Breathless in concerto al Progresso ... ci saranno Gary Mundi (dei Ramleh e fondatore della Broken Flag) e alla batteria Marco "il Bue" ...a trovare altri modi per fare musica e ho iniziato a programmare suoni di synth e a creare campioni e ... Gran Premio Internazionale di Venezia, ad Alba Parietti il Leone d'oro alla carriera All'evento, oltre alla Parietti, saranno premiate le eccellenze italiane che si sono distinte in ... Tra i premiati, infatti, si sono anche i campioni di calcio Bruno Conti e Ciccio Graziani. Leggi ... Monitoraggio dell'Arpac nel Vallo Di Diano. Matera: "Controlli necessari" Indicazioni conclusive saranno formulate dall'ARPAC al termine delle altre attività previste dal progetto, tenendo conto sia delle concentrazioni riscontrate in tutti i campioni prelevati afferenti ... ... ciGary Mundi (dei Ramleh e fondatore della Broken Flag) e alla batteria Marco "il Bue" ...a trovare altri modi per fare musica e ho iniziato a programmare suoni di synth e a crearee ...All'evento, oltre alla Parietti,premiate le eccellenze italiane che si sono distinte in ... Tra i premiati, infatti, si sono anche idi calcio Bruno Conti e Ciccio Graziani. Leggi ...Indicazioni conclusiveformulate dall'ARPAC al termine delle altre attività previste dal progetto, tenendo conto sia delle concentrazioni riscontrate in tutti iprelevati afferenti ... Classifica Rampa con i Campioni DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi