Sanremo 2024, chi è la conduttrice: chi vorrebbe Amadeus (Di mercoledì 29 marzo 2023) News Tv. Sanremo 2024, chi sarà la conduttrice che affiancherà Amadeus? Si è concluso un mese fa il Festival e già si parla della prossima edizione. In particolare, il settimanale Chi ha già rivelato qualche novità che riguarda la kermesse 2024. Di cosa si tratta? Di un'idea di Amadeus che si è già trasformata in proposta e ha al centro la figura femminile che lo affiancherà. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Chiara Ferragni pubblica una foto, ma è polemica: utenti furiosi Leggi anche: Chiara Ferragni lancia una nuova moda: lo scatto sui social fa discutere Sanremo 2024, Amadeus vorrebbe Chiara Ferragni tutte le sere Amadeus condurrà per la quarta volta il Festival di ...

