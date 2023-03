Sanremo 2024, Amadeus vuole Chiara Ferragni come co-conduttrice fissa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sanremo, Amadeus vuole Chiara Ferragni come co-conduttrice fissa Per Sanremo 2024, Amadeus sta già pensando a come organizzarsi e a chi scegliere per affiancarlo. Di certo, in pole ci sarebbe il nome di Chiara Ferragni, che potrebbe stare accanto al conduttore per tutte e cinque le serate. Considerato il seguito dell’imprenditrice digitale, protagonista insieme a Fedez di uno spazio enorme sui social, Sanremo ha ottenuto una visibilità eccezionale e l’idea di riprovarci ancora sarebbe balenata allo stesso Amadeus, per l’ultima volta direttore artistico e conduttore del Festival. Secondo quanto riportato dal settimanale ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023)co-Persta già pensando aorganizzarsi e a chi scegliere per affiancarlo. Di certo, in pole ci sarebbe il nome di, che potrebbe stare accanto al conduttore per tutte e cinque le serate. Considerato il seguito dell’imprenditrice digitale, protagonista insieme a Fedez di uno spazio enorme sui social,ha ottenuto una visibilità eccezionale e l’idea di riprovarci ancora sarebbe balenata allo stesso, per l’ultima volta direttore artistico e conduttore del Festival. Secondo quanto riportato dal settimanale ...

