Sanità: nuovo presidio territoriale a Cellamare Asl Bari (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Un nuovo presidio territoriale di salute al servizio della comunità di Cellamare. La struttura di via Gorizia 18, recentemente ristrutturata dal Comune, è stata inaugurata stamane dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal sindaco Gianluca Vurchio e dal direttore generale della ASL Bari, Antonio Sanguedolce, accompagnato dal direttore sanitario, Luigi Rossi e dal direttore amministrativo Luigi Fruscio, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e del consigliere regionale Francesco Paolicelli. «Abbiamo avviato oggi l’ennesima struttura territoriale in Puglia – ha commentato il presidente Michele Emiliano – che consentirà maggiore comodità ai cittadini e che permetterà ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Undi salute al servizio della comunità di. La struttura di via Gorizia 18, recentemente ristrutturata dal Comune, è stata inaugurata stamane dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal sindaco Gianluca Vurchio e dal direttore generale della ASL, Antonio Sanguedolce, accompagnato dal direttore sanitario, Luigi Rossi e dal direttore amministrativo Luigi Fruscio, alla presenza dell’assessore regionale alla, Rocco Palese, e del consigliere regionale Francesco Paolicelli. «Abbiamo avviato oggi l’ennesima strutturain Puglia – ha commentato il presidente Michele Emiliano – che consentirà maggiore comodità ai cittadini e che permetterà ...

