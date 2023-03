Sanità nel Lazio, Rocca: «Stiamo agendo sulle liste d’attesa». Svolta sulla gestione dei posti letto (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Quando ho accolto l’invito a candidarmi, anche grazie alla intensa esperienza professionale e di vita come manager sanitario e nella Croce Rossa, ero ben consapevole di quanto la Sanità costituisse il cuore pulsante della Regione». Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una lettera aperta a “Leggo”. «Ho perciò assunto un impegno solenne, con un obiettivo ben chiaro: restituire quella dignità che troppe volte è stata negata nelle strutture sanitarie regionali. In campagna elettorale e una volta insediatomi, ho subito affrontato due fra i principali problemi che affliggono la Sanità laziale». E cioè, «le lungaggini delle liste d’attesa e una necessaria riforma del Recup. Abbiamo immediatamente chiesto alle Asl una ricognizione straordinaria ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Quando ho accolto l’invito a candidarmi, anche grazie alla intensa esperienza professionale e di vita come manager sanitario e nella Croce Rossa, ero ben consapevole di quanto lacostituisse il cuore pulsante della Regione». Lo scrive il presidente della Regione, Francesco, in una lettera aperta a “Leggo”. «Ho perciò assunto un impegno solenne, con un obiettivo ben chiaro: restituire quella dignità che troppe volte è stata negata nelle strutture sanitarie regionali. In campagna erale e una volta insediatomi, ho subito affrontato due fra i principali problemi che affliggono lalaziale». E cioè, «le lungaggini dellee una necessaria riforma del Recup. Abbiamo immediatamente chiesto alle Asl una ricognizione straordinaria ...

