Sanità, il governo mette 1 miliardo per ripianare i debiti delle Regioni, ma scontenta sia i camici bianchi che le aziende (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo Meloni mette mano al “payback” sanitario riuscendo in una storica impresa: versare oltre un miliardo di euro e scontentare tutti, ma proprio tutti, dai medici ai produttori di dispositivi medici. Il governo ha inserito questo importo per ripianare i debiti sui dispositivi biomedicali acquistati dalle Regioni nel periodo 2015-2018 sforando i budget sanitari assegnati, lasciando buchi che – secondo il meccanismo rispolverato da Renzi e preteso da Draghi – sono chiamate in concorso a ripianare al 50% anche le aziende del settore, esposte per 2,2 miliardi di euro da iniettare nei bilanci regionali 2022. Il decreto va loro incontro con un pacchetto che, oltre a scontare di metà il “debito”, aggiunge un ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) IlMelonimano al “payback” sanitario riuscendo in una storica impresa: versare oltre undi euro ere tutti, ma proprio tutti, dai medici ai produttori di dispositivi medici. Ilha inserito questo importo persui dispositivi biomedicali acquistati dallenel periodo 2015-2018 sforando i budget sanitari assegnati, lasciando buchi che – secondo il meccanismo rispolverato da Renzi e preteso da Draghi – sono chiamate in concorso aal 50% anche ledel settore, esposte per 2,2 miliardi di euro da iniettare nei bilanci regionali 2022. Il decreto va loro incontro con un pacchetto che, oltre a scontare di metà il “debito”, aggiunge un ulteriore ...

CarloCalenda : La sanità è la vera emergenza italiana. Se Meloni non vuole che il SSN collassi definitivamente sotto il suo Govern… - CarloCalenda : Al Governo lo diciamo con chiarezza: mettiamo i 10 miliardi di risorse avanzate sulla #sanità. Non è una battaglia… - chiaragribaudo : #Meloni e #Fitto hanno deciso di far perdere 100mld di euro del #PNRR. Significa bloccare i progetti su innovazione…

