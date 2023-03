Sanità, Cisl e funzione pubbliche Irpinia Sannio chiedono assemblea dei sindaci (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Cisl Irpinia Sannio e la Federazione della funzione Pubblica, con i rispettivi Segretari Generali Fernando Vecchione e Massimo Imparato, hanno scritto una lettera al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, chiedendogli di convocare una assemblea dei sindaci del territorio sui temi della Sanità e dell’assistenza. La nota, inviata anche al Presidente della V Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia, e ai Direttori Generali dell’ASL di Benevento Gennaro Volpe e dell’Azienda Ospedaliera San Pio Maria Morgante, sollecita la necessità di “attivare un percorso di condivisione con i primi cittadini, per favorire soluzioni alle problematiche della Sanità nel Sannio e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLae la Federazione dellaPubblica, con i rispettivi Segretari Generali Fernando Vecchione e Massimo Imparato, hanno scritto una lettera al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, chiedendogli di convocare unadeidel territorio sui temi dellae dell’assistenza. La nota, inviata anche al Presidente della V Commissionedella Regione Campania Vincenzo Alaia, e ai Direttori Generali dell’ASL di Benevento Gennaro Volpe e dell’Azienda Ospedaliera San Pio Maria Morgante, sollecita la necessità di “attivare un percorso di condivisione con i primi cittadini, per favorire soluzioni alle problematiche dellanele ...

