Sanità | Calenda | ' sta cadendo pilastro welfare | porcaccissimo Giuda muoviamoci'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Ma porcaccissimo Giuda, cosa si aspetta per intervenire! Che senso ha parlare di bonus e altre elargizioni di pubblico denaro mentre il pilastro del welfare sta cadendo? Noi la nostra proposta l'abbiamo fatta. Diamoci una mossa tutti". Così Carlo Calenda su twitter rilanciando un sondaggio secondo cui per il 55% degli italiani la Sanità pubblica è peggiorata rispetto a prima dell'inizio della pandemia.

