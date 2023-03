San Siro: il Comitato Referendum vince il ricorso contro il Comune (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comitato Referendum X San Siro ha vinto il ricorso contro il Comune di Milano che, con il Collegio dei Garanti, aveva di fatto bocciato il Referendum per salvare lo stadio dall’abbattimento e per ristrutturarlo. A stabilirlo, una sentenza della sezione prima del Tribunale di Milano che ha accertato l’illegittimità della decisione del 26 luglio del 2022 assunta dal Collegio dei Garanti del Comune di Milano sull’ammissibilità delle richieste referendarie proposte dal Comitato promotore del Referendum x San Siro. La sentenza ha sottolineato, tra le altre cose, come i pareri delle direzioni comunali sui quesiti referendari sono stati trasmessi al Comitato in ritardo, a un mese dalla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) IlX Sanha vinto ilildi Milano che, con il Collegio dei Garanti, aveva di fatto bocciato ilper salvare lo stadio dall’abbattimento e per ristrutturarlo. A stabilirlo, una sentenza della sezione prima del Tribunale di Milano che ha accertato l’illegittimità della decisione del 26 luglio del 2022 assunta dal Collegio dei Garanti deldi Milano sull’ammissibilità delle richieste referendarie proposte dalpromotore delx San. La sentenza ha sottolineato, tra le altre cose, come i pareri delle direzioni comunali sui quesiti referendari sono stati trasmessi alin ritardo, a un mese dalla ...

