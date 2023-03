San Severo: 8827 paia di scarpe rubate e materiale scolastico recuperati in un capannone Guardia di finanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono 8.827 le paia di scarpe rubate, per un valore di oltre 500 mila €, recuperate dai finanzieri dellaCompagnia di San Severo in un capannone della periferia cittadina.In particolare, nella mattinata di ieri le fiamme gialle si sono recate presso un’azienda che svolge attività dicommercio all’ingrosso di alimenti e bevande per eseguirvi un controllo in materia di lavoro irregolare.All’interno dell’azienda erano presenti due persone, entrambi impiegate “in nero”, nei cui confronti sono stateravvisate violazioni di natura amministrativa.Mentre erano in corso le operazioni ispettive, i militari hanno notato la presenza di numerosi scatoloni contenentinon solo generi alimentari, ma anche beni quali ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Sono 8.827 ledi, per un valore di oltre 500 mila €, recuperate dai finanzieri dellaCompagnia di Sanin undella periferia cittadina.In particolare, nella mattinata di ieri le fiamme gialle si sono recate presso un’azienda che svolge attività dicommercio all’ingrosso di alimenti e bevande per eseguirvi un controllo in materia di lavoro irregolare.All’interno dell’azienda erano presenti due persone, entrambi impiegate “in nero”, nei cui confronti sono stateravvisate violazioni di natura amministrativa.Mentre erano in corso le operazioni ispettive, i militari hanno notato la presenza di numerosi scatoloni contenentinon solo generi alimentari, ma anche beni quali ...

