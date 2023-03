Samsung Galaxy A24 5G ormai alle porte, custodie già disponibili (Di mercoledì 29 marzo 2023) In seguito al lancio ufficiale dei Samsung Galaxy A14 (sia 4G che 5G), A34 5G e A54 5G, adesso il colosso di Seul pare essere pronta a lanciare anche il Samsung Galaxy A24. Nelle ultime settimane, sono trapelate la maggior parte dei dettagli sul design e le specifiche tecniche del device del telefono. Diversi produttori di terze parti hanno già iniziato a elencare i casi dello smartphone, suggerendo il suo imminente annuncio ufficiale almeno in India. Inoltre, le custodie del Samsung Galaxy A24 sono state elencate sui siti Web di vari rivenditori online locali. Pare ci siano conferme riscontri sia su Amazon India sia su Croma. Le loro immagini confermano che il dispositivo avrà un design simile ad altri telefoni della serie Galaxy A lanciati durante il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) In seguito al lancio ufficiale deiA14 (sia 4G che 5G), A34 5G e A54 5G, adesso il colosso di Seul pare essere pronta a lanciare anche ilA24. Nelle ultime settimane, sono trapelate la maggior parte dei dettagli sul design e le specifiche tecniche del device del telefono. Diversi produttori di terze parti hanno già iniziato a elencare i casi dello smartphone, suggerendo il suo imminente annuncio ufficiale almeno in India. Inoltre, ledelA24 sono state elencate sui siti Web di vari rivenditori online locali. Pare ci siano conferme riscontri sia su Amazon India sia su Croma. Le loro immagini confermano che il dispositivo avrà un design simile ad altri telefoni della serieA lanciati durante il ...

