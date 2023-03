Sampdoria, Lanna: «Crediamo ancora alla salvezza. Ferrero? No comment» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole del presidente della Sampdoria, Lanna: «Lotteremo su tutti e due i fronti: per salvare la squadra e perché la società riesca a rimanere in piedi» Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha partecipato alla serata di gala organizzata da Stelle nello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’attuale momento della società blucerchiata. salvezza – «Il miracolo salvezza è ancora possibile. Speravamo di avere qualche punto in più. Se avessimo avuto un po’ più di fortuna e qualche decisione arbitrale più equa, probabilmente sarebbe più facile. Ci Crediamo ancora perchè il miracolo è ancora possibile. E la partita con la Cremonese può essere una di quelle partite importanti, delle finali che non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole del presidente della: «Lotteremo su tutti e due i fronti: per salvare la squadra e perché la società riesca a rimanere in piedi» Marco, presidente della, ha partecipatoserata di gala organizzata da Stelle nello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’attuale momento della società blucerchiata.– «Il miracolopossibile. Speravamo di avere qualche punto in più. Se avessimo avuto un po’ più di fortuna e qualche decisione arbitrale più equa, probabilmente sarebbe più facile. Ciperchè il miracolo èpossibile. E la partita con la Cremonese può essere una di quelle partite importanti, delle finali che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Sampdoria, Lanna: «Crediamo ancora alla salvezza. Ferrero? No comment» - TMWSampdoria : Roma - Sampdoria, Lanna: 'Bisognerà provarci. Siamo vivi' - TMWSampdoria : Sampdoria, Lanna su società: 'Non credo che non ci sia nessuno che voglia comprare' - TMWSampdoria : Sampdoria, Lanna sulla salvezza: 'Noi saremo lì a lottare. Squadra segue lo spirito del mister' - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, Lanna: “Ci crediamo sempre. Le gare in casa sono fondamentali, siamo vivi” -