Salto con gli sci, Coppa del Mondo Planica 2023. Cala il sipario sulla stagione nel pandemonio sloveno (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si appresta a far Calare il sipario sulla stagione più lunga di sempre. Non solo si è partiti a inizio novembre, ma per la prima volta nella storia il massimo circuito si spingerà sino al mese di aprile. Non cambia invece il contesto in cui si concluderà l’annata. Anche il 2022-23 terminerà sullo spettacolare trampolino di volo di Planica. La Sfera di cristallo è già stata vinta matematicamente da Halvor Egner Granerud, ma resta ancora da assegnare quella di volo. Il norvegese comanda la graduatoria di specialità con 380 punti, inseguito da Stefan Kraft a 320. Aritmeticamente fuorigioco tutti gli altri. Gli sloveni padroni di casa potranno recitare il proverbiale ruolo di ago della bilancia fra lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladelmaschile dicon gli sci si appresta a farre ilpiù lunga di sempre. Non solo si è partiti a inizio novembre, ma per la prima volta nella storia il massimo circuito si spingerà sino al mese di aprile. Non cambia invece il contesto in cui si concluderà l’annata. Anche il 2022-23 terminerà sullo spettacolare trampolino di volo di. La Sfera di cristallo è già stata vinta matematicamente da Halvor Egner Granerud, ma resta ancora da assegnare quella di volo. Il norvegese comanda la graduatoria di specialità con 380 punti, inseguito da Stefan Kraft a 320. Aritmeticamente fuorigioco tutti gli altri. Gli sloveni padroni di casa potranno recitare il proverbiale ruolo di ago della bilancia fra lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : - Vincitore di 2 Premi Oscar - Attore, regista, sceneggiatore - Una star del cinema mondiale Questa sera a… - nipitella0 : RT @Frances66296817: Anna Ascani, fa quello che fece con Matteo Renzi: prima ha sostenuto Bonaccini, poi è saltata sul carro di Schlein vin… - elisaxju : RT @MatthijsPog: ???? Juventus Next Gen - Yildiz brilla ed è pronto per il salto definitivo tra i pro. Il classe 2005 ha voglia e fretta di a… - escobar985 : RT @La_Bianconera: '#Fagioli può essere il nuovo #Pirlo, ma meglio essere ricordato come #Fagioli! Sa fare tutto, è un punto fermo della #J… - auroraa936 : RT @MatthijsPog: ???? Juventus Next Gen - Yildiz brilla ed è pronto per il salto definitivo tra i pro. Il classe 2005 ha voglia e fretta di a… -