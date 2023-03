Salerno, minaccia l’ex con un fucile: arrestato 50enne (Di mercoledì 29 marzo 2023) – Si trova rinchiuso nel carcere di Salerno l’uomo, il 50enne M.V., che i carabinieri di Sarno hanno fermato la notte scorsa per atti persecutori aggravati. L’uomo, si legge in una nota dell’Arma, “non accettando la conclusione della relazione sentimentale, nella giornata di domenica, avrebbe minacciato l’ex compagna recandosi presso la sua abitazione con un fucile da caccia esplodendo vari colpi intimandola di affacciarsi al balcone e danneggiando un’auto in sosta, per poi darsi alla fuga rendendosi irreperibile”. I militari, immediatamente intervenuti, hanno attivato le ricerche dell’uomo rintracciandolo, la scorsa notte, nella sala d’attesa dell’ospedale di Sarno. I carabinieri, a seguito di perquisizione, hanno inoltre rinvenuto all’interno di un casolare nella disponibilità dell’uomo, l’arma, un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023) – Si trova rinchiuso nel carcere dil’uomo, ilM.V., che i carabinieri di Sarno hanno fermato la notte scorsa per atti persecutori aggravati. L’uomo, si legge in una nota dell’Arma, “non accettando la conclusione della relazione sentimentale, nella giornata di domenica, avrebbetocompagna recandosi presso la sua abitazione con unda caccia esplodendo vari colpi intimandola di affacciarsi al balcone e danneggiando un’auto in sosta, per poi darsi alla fuga rendendosi irreperibile”. I militari, immediatamente intervenuti, hanno attivato le ricerche dell’uomo rintracciandolo, la scorsa notte, nella sala d’attesa dell’ospedale di Sarno. I carabinieri, a seguito di perquisizione, hanno inoltre rinvenuto all’interno di un casolare nella disponibilità dell’uomo, l’arma, un ...

