Salernitana, non c’è pace per Mazzocchi: ennesimo infortunio stagionale (Di mercoledì 29 marzo 2023) La sosta causa nazionali ha permesso a diverse squadre di club di tirare il fiato e recuperare alcuni calciatori dai rispettivi infortuni. Questo, è il caso della Lazio, che dovrebbe riuscire a recuperare Ciro Immobile in vita dell’impegnativa trasferta di Monza. Altri club, al contrario, hanno dovuto registrare importanti infortuni. La Salernitana, ad esempio, dovrà fare i conti con il nuovo infortunio accusato da Pasquale Mazzocchi. Il laterale campano è stato costretto ad alzare bandiera bianca ancora una volta. Il forfait in vista del prossimo match di campionato contro lo Spezia sembrerebbe ormai scontato. Salernitana, l’infortunio di Mazzocchi: ennesimo forfait di una tormentata stagione Come anticipato, questo nuovo infortunio accusato ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 29 marzo 2023) La sosta causa nazionali ha permesso a diverse squadre di club di tirare il fiato e recuperare alcuni calciatori dai rispettivi infortuni. Questo, è il caso della Lazio, che dovrebbe riuscire a recuperare Ciro Immobile in vita dell’impegnativa trasferta di Monza. Altri club, al contrario, hanno dovuto registrare importanti infortuni. La, ad esempio, dovrà fare i conti con il nuovoaccusato da Pasquale. Il laterale campano è stato costretto ad alzare bandiera bianca ancora una volta. Il forfait in vista del prossimo match di campionato contro lo Spezia sembrerebbe ormai scontato., l’diforfait di una tormentata stagione Come anticipato, questo nuovoaccusato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoMascia13 : @salpaladino Non aveva fermato neanche Marcenaro (l'arbitro di Juve-Salernitana) e nessuno si era scandalizzato. - NestolaEdoardo : @Liguglia @LeoG_00 A Ibrahimovic va dato un ruolo alla Ribery-Salernitana. Ma basta fare il calciatore, non da più… - 11contro11 : Salernitana, non c'è pace per Mazzocchi: ennesimo infortunio stagionale #Focus #11contro11 - iaia2022 : @Inter Ieri, col conto alla rovescia, è terminato anche il sogno dei miei ragazzi di poterlo e potervi vedere dal v… - Botocanguro : Fiorentina Juventus Salernitana Benfica Solo in una di queste il toro Martinez da baia blanca segnerà, non vi dico quale?? -