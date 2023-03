Salernitana, Iervolino: «Sogno di trovare un Kvara, su Piatek…» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sulla stagione della sua squadra in Serie A. I dettagli Danilo Iervolino ha parlato a Il Mattino della Salernitana. PAROLE – «Sogno? Quello di trovare giovani talenti. Un po’ come fatto dal Napoli con Kvaratskhelia: i complimenti a De Laurentiis per aver scovato un campione assoluto, il migliore al mondo, pagato a cifre abbordabili per tutti. Non certo 100milioni di euro. Piatek? Onestamente mi aspettavo più gol, ma sono comunque soddisfatto dell’attaccamento alla maglia, di quanto si sacrifica per la squadra. Sono certo che è un ragazzo intelligente e sa che nelle ultime partite farà di tutto per rifarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Danilo, presidente della, sulla stagione della sua squadra in Serie A. I dettagli Daniloha parlato a Il Mattino della. PAROLE – «? Quello digiovani talenti. Un po’ come fatto dal Napoli contskhelia: i complimenti a De Laurentiis per aver scovato un campione assoluto, il migliore al mondo, pagato a cifre abbordabili per tutti. Non certo 100milioni di euro. Piatek? Onestamente mi aspettavo più gol, ma sono comunque soddisfatto dell’attaccamento alla maglia, di quanto si sacrifica per la squadra. Sono certo che è un ragazzo intelligente e sa che nelle ultime partite farà di tutto per rifarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Salernitana, il presidente Iervolino: “Scudetto Napoli? Che non si festeggi in città” - SportdelSud : ???? Danilo #Iervolino, presidente della #Salernitana, ha parlato delle ambizioni del club ed ha analizzato il momen… - infoitsport : Festa per lo scudetto del Napoli, assurdo il presidente Iervolino: si schiera con gli Ultras della Salernitana! - SportdelSud : ???? Le dichiarazioni complete del presidente della #Salernitana, Danilo #Iervolino ?? - Spazio_Napoli : Festa per lo scudetto del Napoli, assurdo il presidente Iervolino: si schiera con gli Ultras della Salernitana!… -