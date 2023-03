Sale il prezzo del petrolio, Brent sopra 79 dollari (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' in rialzo questa mattina il prezzo del petrolio. Il Wti americano con consegna a maggio Sale dello 0,7% a 73,71 dollari al barile, mentre i contratti sul Brent del Mare del Nord guadagnano lo 0,53% ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' in rialzo questa mattina ildel. Il Wti americano con consegna a maggiodello 0,7% a 73,71al barile, mentre i contratti suldel Mare del Nord guadagnano lo 0,53% ...

Sale il prezzo del petrolio, Brent sopra 79 dollari

E' in rialzo questa mattina il prezzo del petrolio. Il Wti americano con consegna a maggio sale dello 0,7% a 73,71 dollari al barile, mentre i contratti sul Brent del Mare del Nord guadagnano lo 0,53% a 79,1 dollari. 29 marzo 2023.