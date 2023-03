Sala Stampa della Santa Sede: Papa Francesco da questo pomeriggio al Gemelli (Di mercoledì 29 marzo 2023) A luglio del 2021 l’operazione al colon, da gennaio dell’anno scorso i problemi di deambulazione. Ora il Pontefice è in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo rende noto il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Mercoledì mattina Francesco ha presieduto, come di consueto, l’udienza generale in piazza San Pietro. Domenica prossima, “domenica delle palme”, è in calendario la messa per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme, e la settimana prossima sono previste le celebrazioni per la settimana Santa e la Pasqua. A fine aprile è in programma un viaggio in Ungheria. A luglio del 2021 ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 marzo 2023) A luglio del 2021 l’operazione al colon, da gennaio dell’anno scorso i problemi di deambulazione. Ora il Pontefice è in ospedale. “Il Santo Padre si trova daalper alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo rende noto il Direttore, Matteo Bruni. Mercoledì mattinaha presieduto, come di consueto, l’udienza generale in piazza San Pietro. Domenica prossima, “domenica delle palme”, è in calendario la messa per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme, e la settimana prossima sono previste le celebrazioni per la settimanae la Pasqua. A fine aprile è in programma un viaggio in Ungheria. A luglio del 2021 ...

