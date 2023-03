Sala, "i fondi del Pnrr vadano a chi sa usarli, Milano è pronta" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sui fondi del Pnrr "cosa fa un governo saggio? Li dà più alle realtà locali e a quelle che hanno un track record secondo cui possono investire. Io dico: 'se ci sono dei residui, dateli a Milano'". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Suidel"cosa fa un governo saggio? Li dà più alle realtà locali e a quelle che hanno un track record secondo cui possono investire. Io dico: 'se ci sono dei residui, dateli a'". Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoSuMilano : Arrivano quasi 4 milioni di euro 'per la #sicurezza' a #Milano - TuttoSuMilano : Arrivano quasi 4 milioni di euro 'per la #sicurezza'... - milano_today : Arrivano quasi 4 milioni di euro 'per la sicurezza' a Milano - elianto63 : Ennesimo doppiopesismo della stampa italiana: #Sala sindaco di #Milano perde ben 12milioni di fondi europei ma tutt… - maestromauroo : RT @ASparaciari: L’Inter voleva costruire il nuovo stadio col #milan. 1,3 miliardi di investimenti. Nel 2024 scade un prestito da 275 milio… -