Russia | la lettera di Masha al padre condannato | “Non arrenderti”

(Adnkronos) – "Non arrenderti. Abbi fiducia, spera e ama perché come mi hanno detto, sono solo coloro che sanno avere fiducia, speranza e amore a vincere". Così Masha Moskaleva, 13 anni, internata in una struttura di riabilitazione per aver fatto a scuola un disegno contro la guerra lo scorso anno, poco dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, ha scritto al padre, condannato ieri a due anni di carcere per post contro la guerra, ma fuggito il giorno prima dagli arresti domiciliari. "Voglio che tu non ti preoccupi. Io sto bene. Ti voglio molto bene e so che non hai alcuna colpa per nulla. Ti sosterrà sempre e qualunque cosa tu faccia va bene", ha aggiunto Masha – che verrà trasferita in un orfanotrofio dopo che quasi certamente sarà tolta la custodia al padre.

