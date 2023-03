Rugby femminile, Serie A 2023: la finale sarà tra Calvisano e Volvera. In palio la promozione in Eccellenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si disputerà sul campo neutro dello stadio “Rino Venegoni-Luciano Marazzini” di Parabiago (Milano), domenica 2 aprile, alle ore 15.30, la finale secca che metterà in palio il titolo di Campione d’Italia di Serie A 2022-2023 di Rugby femminile. A contendersi il titolo, in attesa dell’omologazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale, che arriverà in giornata odierna, saranno Transvecta Calvisano e Rugby Volvera, che nel doppio turno di semifinale hanno superato rispettivamente Spartan Queens R. Montegranaro ed Amatori Torre del Greco. Oltre al titolo, sarà in palio anche la promozione nel campionato di Eccellenza 2023-2024 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si disputerà sul campo neutro dello stadio “Rino Venegoni-Luciano Marazzini” di Parabiago (Milano), domenica 2 aprile, alle ore 15.30, lasecca che metterà inil titolo di Campione d’Italia diA 2022-di. A contendersi il titolo, in attesa dell’omologazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale, che arriverà in giornata odierna, saranno Transvecta, che nel doppio turno di semihanno superato rispettivamente Spartan Queens R. Montegranaro ed Amatori Torre del Greco. Oltre al titolo,inanche lanel campionato di-2024 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby #women 's #SixNations #festival #under18 Le Azzurrine convocate #DiegoSacca #rugby #rugbygram… - NoiTv : Il rugby femminile a Parma, terza posizione per le ragazze lucchesi - alegas71 : @Francesc_hell Insomma tutto il contrario di quello che accade nel rugby in Italia. Voglio il terzo tempo anche nel calcio femminile. - firabruzzo : Tra aprile e maggio Sulmona, Pescara e Tortoreto saranno i palcoscenici dei match del seven femminile. Il calendari… - persempre_news : ?? @Federugby #sixnations #festival #under18 Ufficializzati i calendari Maschile e Femminile #Matchday #torneo… -