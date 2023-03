RTI Mediaset e Meta | accordo per combattere la pirateria online

(Di mercoledì 29 marzo 2023) RTI Reti Televisive Italiane ePlatforms () hanno siglato una partnership pluriennale perla. Nell'ambito di questa partnership,e RTI collaboreranno all’implementazione di una serie di strumenti e sistemi atti a tutelare i contenuti di RTI protetti da copyright, incluse trasmissioni in diretta. Inoltre,fornirà a RTI formazione e supporto dedicati per poter utilizzare nel modo più efficace strumenti come il “Rights Manager” di, un sistema di gestione dei contenuti che consente ai titolari dei diritti di tutte le dimensioni di autorizzare, gestire e proteggere i propri contenuti (video, audio e immagini)...

Gina Nieri, direttore Affari Istituzionali RTI e vice presidente FRT, è lieta dell'accordo con Meta che è in linea con la Direttiva Copyright - spiega Gina Nieri, direttore Affari Istituzionali RTI e vice presidente FRT - e che ... Per RTI e Meta questa partnership rappresenta un passo importante nella lotta contro la pirateria online, come spiega Gina Nieri, Direttore Affari Istituzionali RTI e Vice Presidente FRT: "RTI è ...

