Rovella: ''Mancini segue i giovani, spero che mi guardi'' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nicolò Rovella ha parlato del Monza e della Nazionale a margine del premio Amico dei Bambini a Milano: \''Mancini segue i giovani, spero che mi ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nicolòha parlato del Monza e della Nazionale a margine del premio Amico dei Bambini a Milano: \''che mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoMilan1899 : RT @IratiPratSC: Se me ocurren otros para Mancini: ?? Scalvini ?? Gnonto ?? Udogie ?? Fagioli ?? Ricci ?? Miretti ?? Rovella ?? Parisi ?? Baldanzi… - TheXionny : RT @IratiPratSC: Se me ocurren otros para Mancini: ?? Scalvini ?? Gnonto ?? Udogie ?? Fagioli ?? Ricci ?? Miretti ?? Rovella ?? Parisi ?? Baldanzi… - pepeG13289b : RT @IratiPratSC: Se me ocurren otros para Mancini: ?? Scalvini ?? Gnonto ?? Udogie ?? Fagioli ?? Ricci ?? Miretti ?? Rovella ?? Parisi ?? Baldanzi… - Segundo73626445 : RT @IratiPratSC: Se me ocurren otros para Mancini: ?? Scalvini ?? Gnonto ?? Udogie ?? Fagioli ?? Ricci ?? Miretti ?? Rovella ?? Parisi ?? Baldanzi… - mechaszsz21 : RT @IratiPratSC: Se me ocurren otros para Mancini: ?? Scalvini ?? Gnonto ?? Udogie ?? Fagioli ?? Ricci ?? Miretti ?? Rovella ?? Parisi ?? Baldanzi… -