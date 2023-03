Rotazione dirigenti scolastici dopo 6/9 anni, Frassinetti: “Non ci sono motivi per obbligarli”. Uil Scuola Rua: “Sbagliato considerarli dei burocrati” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è svolta nel pomeriggio del 28 marzo l'iniziativa nazionale promossa a Roma dalla Uil Scuola Rua sulla controversa questione della Rotazione dei dirigenti scolastici. Il punto di partenza sono state le indicazioni dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’autorità, a più riprese, infatti - pur affermando la necessità della Rotazione degli incarichi di dirigenza sulle scuole - e? intervenuta nel riconoscere la specificità delle scuole sottolineando la «particolarità delle istituzioni scolastiche e il ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo», nonché «le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche». L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è svolta nel pomeriggio del 28 marzo l'iniziativa nazionale promossa a Roma dalla UilRua sulla controversa questione delladei. Il punto di partenzastate le indicazioni dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’autorità, a più riprese, infatti - pur affermando la necessità delladegli incarichi di dirigenza sulle scuole - e? intervenuta nel riconoscere la specificità delle scuole sottolineando la «particolarità delle istituzioni scolastiche e il ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo», nonché «le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche». L'articolo .

