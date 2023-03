Rossopiccante | la prima salsiccia rossa della food valley sannita

Leggi su anteprima24

Terminata nel Sannio la fase di produzionetipica di Castelpoto: un nuovo modello innovativo di suinicoltura nel rispetto dell'ambiente,biodiversità e del benessere animale. Entra nel vivo nellail progetto, che si propone di promuovere un modello sostenibile di suinicoltura estensiva, supportato da avanguardistiche tecnologie digitali di monitoraggio ambientale. Alla fase di allevamento è seguita nei giorni scorsi la fase di produzioneche ha visto impegnate, in pieno spirito cooperativo, le tre imprese agricole partner: l'Azienda Agricola Campone Carmine, selezionata come sito unico per ...