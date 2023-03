(Di mercoledì 29 marzo 2023) Fabrizioha dato aggiornamenti di mercato sue Dumfries, rispettivamente centrocampista ed esterno dell’Inter. Occhio alla Premier League IN USCITA ? Nella sua rubrica Caught offside, l’esperto di mercato Fabrizioha aggiornato suldi Dumfries: «Mster United? Al momento non c’è nulla di concreto o avanzato. E questo è il motivo per cui ha nominato un nuovo agente. Penso che un compenso vicino ai 30/35 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per firmare Dumfries. Sicuramente la Premier League è la sua priorità, ma tutte le opzioni sono aperte». OBIETTIVO ? Poisi è concentratosu: «Sono a conoscenza di alcuni rapporti in Italia che collegano Marcelocome obiettivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Romano: «Futuro Brozovic dipende anche da Inzaghi! Dumfries...» - - Ilpezz2 : RT @Adnkronos: Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro' . #Adnkronos h… - TV7Benevento : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro' -… - trilussa2023 : @asrsupporter Ci uccidono con tutto il possible e voi ancora parlare de sport? MA SETE TUTTI VACCINATI O IDIOTI NAT… - Adnkronos : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro' .… -

...fitto scambio di corrispondenza tra i membri del board doriano e i legali dell'imprenditore. ... Ferrero vorrebbe essere coinvolto nelle decisioni suldella Sampdoria in maniera ancor più ...Il cantautoreper l'occasione aveva suonato le canzoni del suo primo disco solista, ... abbiamo fatto due chiacchiere con lui, per scoprire presente, passato edella sua musica sospesa ...... verrà rievocato l'ingresso nella capitale dell'allora Stato Pontificio delfondatore della ...per avere un lasciapassare per poter andare in Terra Santa e quindi per lui questo percorso...

Se il futuro è un'ipotesi - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

E se sarà lieto, oppure no, dipenderà dai risultati del campo, ai quali sono strettamente legati anche il futuro, in primis di José Mourinho, e poi dì diversi giocatori. Il contratto del portoghese ...È stato un marzo (quasi) da dimenticare per José Mourinho e la Roma. La vittoria contro la Juve e il passaggio ai quarti di Europa League con l’eliminazione della Real Sociedad hanno portato un po’ di ...