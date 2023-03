Roma (Tr) 29.03.2023: vince Alessio Ferrara (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel convegno di Corse al Trotto di mercoledì 29 marzo 2023 all’ippodromo della Capitale, la disputa con in pista i Gentlemen è stata vinta da Alessio Ferrara. Il Premio “Stanley Dancer” Reclamare ? 8.000 €uro; sulla distanza di 1.640 Metri. In pista cavalli Trottatori indigeni di 5 anni ed oltre; in sulky i Gentlemen con meno di 40 vittorie in carriera. Dotazione economica di 3.850,00 €uro. I vincitori Zucchero Jet, nelle mani di Alessio Ferrara, ha trottato i 1.640 Metri assegnati nell’ordine di un qualitativo 1.14.8 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Zucchero Jet: Giuseppe Ussia ALLENATORE di Zucchero Jet Jet: Karim Berri DRIVER di Zucchero Jet: Alessio Ferrara La soddisfazione del proprietario Giuseppe Ussia, dell’allenatore Karim Berri e del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel convegno di Corse al Trotto di mercoledì 29 marzoall’ippodromo della Capitale, la disputa con in pista i Gentlemen è stata vinta da. Il Premio “Stanley Dancer” Reclamare ? 8.000 €uro; sulla distanza di 1.640 Metri. In pista cavalli Trottatori indigeni di 5 anni ed oltre; in sulky i Gentlemen con meno di 40 vittorie in carriera. Dotazione economica di 3.850,00 €uro. I vincitori Zucchero Jet, nelle mani di, ha trottato i 1.640 Metri assegnati nell’ordine di un qualitativo 1.14.8 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Zucchero Jet: Giuseppe Ussia ALLENATORE di Zucchero Jet Jet: Karim Berri DRIVER di Zucchero Jet:La soddisfazione del proprietario Giuseppe Ussia, dell’allenatore Karim Berri e del ...

