Roma | tentativo per Cuadrado

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I giallorossi starebbero tentando di prelevare in estate Juandalla Juventus. Il calciatore potrebbe arrivare a zero Ancora nessuna traccia di rinnovo per il calciatore colombiano con i bianconeri, tanto che la Juventus sarebbe intenzionata a ricorrere al mercato estivo per sostituirlo. Ad oggi, infatti, non ci sarebbero ancora offerte per lui con i L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maurizio196031 : @capuanogio Sembra il tentativo della Roma nove anni fa a ex ippodromo di Tor di Valle - Sfrato : @antospietoso @LeastSquares71 D’accordo, ma visto che è un maldestro ennesimo tentativo di buttarla in caciara, non… - infoitsport : Sorpresa Roma, tentativo per Lukaku a fine stagione - Emanuele1917 : @asrsupporter @Christi70555542 C’è stato un timido tentativo di portarla a Roma già a gennaio, però lo United ha sparato alto - corgiallorosso : #Dybala, tra #Roma, Mou e il possibile nuovo tentativo dell’Inter -

Tuttavia, l'industria nostrana non riesce da anni a far sentire la sua voce a, figurarsi a ... C'è chi vede le aperture di Bruxelles ai tedeschi come unper non far deragliare totalmente ...... mentre svolgevano un servizio dedicato a prevenire e reprimere questi reati, hanno sentito per radio la segnalazione di undi truffa ai danni degli anziani in corso in uno dei palazzi di ......Rudy Galetti ha discusso delle grandi difficoltà incontrate finora dal Milan neldi ... ha riportato il giornalista.'Secondo me, comunque, l'opzione di arrivo allaresta la più credibile. ...

Roma, tentativo per una bandiera della Juve | Mercato ... Calciomercato.com

Roma, 29 mar. (askanews ... Incontro convocato per denunciare il tentativo della maggioranza di “stravolgere il risultato elettorale” per “garantire l’assegnazione di un seggio in Calabria ad un ...(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana ... Inoltre, rimarca la realtà consortile, "la storica decisione arriva in un momento in cui i tentativi di attacco al cibo ...