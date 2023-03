Roma | shock in hotel | turista americano precipita dal tetto | morto sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tragedia lunedì pomeriggio a. Undi origini americane èndo daldell’albergo dove alloggiava. Un volo spaventoso che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da quanto si apprende la vittima, 31 anni, era da qualche giorno nella Capitale per turismo. Poi, l’altro ieri, il dramma al Collatino, in Via Claudio Truffi. Sul posto, allertata dai dipendenti, è intervenuta la Polizia unitamente ai sanitari del 118. Ma per il ragazzo non c’era già più niente da fare. Chi è ilil 27 marzo 2023 Il giovanesi chiamava Javier Francisco Rullan Rubert. Era ospite all’iHZ3 dove era arrivato qualche giorno prima. La vittima ...