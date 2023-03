Roma, sgombero dell’ex stazione Prenestina: era stata occupata dagli ambientalisti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stavano occupando l’ex stazione Prenestina, a Roma, ormai in disuso da tempo. Un gruppo di ambientalisti all’alba di stamattina, mercoledì 29 marzo, sono stati fatti sgomberare dall’immobile e anche dai binari per l’alba velocità sui quali stazionavano. Un intervento che si è svolto a partire dalle 6 di stamattina, nel quale gli agenti di Polizia non hanno trovato ostacoli da parte dei manifestanti. L’obiettivo dei manifestanti: ‘Un immobile per uso sociale’ Nonostante le operazioni che hanno portato alla ‘liberazione’ della stazione gli ambientalisti che stavano manifestando pacificamente con striscioni riportanti: ‘Contro ogni galera, contro ogni frontiera. La libertà vive nelle lotte’, non sembrano intenzionati a demordere. Già nei giorni scorsi avevano annunciato, sui social, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stavano occupando l’ex, a, ormai in disuso da tempo. Un gruppo diall’alba di stamattina, mercoledì 29 marzo, sono stati fatti sgomberare dall’immobile e anche dai binari per l’alba velocità sui quali stazionavano. Un intervento che si è svolto a partire dalle 6 di stamattina, nel quale gli agenti di Polizia non hanno trovato ostacoli da parte dei manifestanti. L’obiettivo dei manifestanti: ‘Un immobile per uso sociale’ Nonostante le operazioni che hanno portato alla ‘liberazione’ dellagliche stavano manifestando pacificamente con striscioni riportanti: ‘Contro ogni galera, contro ogni frontiera. La libertà vive nelle lotte’, non sembrano intenzionati a demordere. Già nei giorni scorsi avevano annunciato, sui social, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, sgombero dell’ex stazione Prenestina: era stata occupata dagli ambientalisti - CorriereCitta : Roma, sgombero in via dei Monti di Pietralata: abbattute tutte le baracche (FOTO) - Zamberlett : RT @MarsellaLuca: Quello che sta emergendo tra Comune di Roma e centri sociali non può essere sottaciuto. Gli stessi assessori e personaggi… - ALEXANDRO1717 : RT @PatriziaValen13: Buongiorno a tutti, qualcuno fa sgombero appartamenti su Roma ? Mi serve di spendere poco , so povera ?? - AntonellaBotti9 : RT @MarsellaLuca: Quello che sta emergendo tra Comune di Roma e centri sociali non può essere sottaciuto. Gli stessi assessori e personaggi… -