Roma ‘Nonna aiutami | devo pagare il pc’ | ma è una truffa | anziana se ne accorge e li fa arrestare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) ‘Aiuto nonnail Pc’. Ma l’capisce che è unae dà l’allarme in Polizia che è corsa sul posto peri 2 giovani che stavano tentando unadi una coppia di nonnini in zona Tor Bella Monaca. Il progetto dei duetori è ‘crollato’ grazie alla prontezza delle anziane vittime che hanno chiesto immediatamente aiuto. Cosa è successo Nel primo pomeriggio di lunedì gli agenti dei Distretti Casilino e San Basilio, mentre svolgevano un servizio dedicato a prevenire e reprimere questi reati, hanno sentito per radio la segnalazione di un tentativo diai danni degli anziani in corso in uno dei palazzi di via di Tor Bella Monaca. I 2 equipaggi, coordinandosi perfettamente, si sono divisi i ...