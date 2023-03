Roma, Mourinho verso la permanenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Jose Mourinho avrebbe deciso di sfilarsi dal valzer delle panchine: il tecnico portoghese vuole rimanere a Roma, e così convincerebbe Dybala e Smalling a fare lo stesso Jose Mourinho ha deciso per la permanenza sulla panchina della Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, la decisione è arrivata prima della sosta, e avrebbe un effetto a cascata anche sul mercato giallorosso. Con lo Special One in panchina, sarà molto più facile per la dirigenza convincere Dybala e Smalling a fare lo stesso. Per il rispetto del FPF, i nomi dei sacrificabili diventano quindi Abraham e Ibanez, che uscendo libererebbero posti per nomi come Nzola e Singo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Joseavrebbe deciso di sfilarsi dal valzer delle panchine: il tecnico portoghese vuole rimanere a, e così convincerebbe Dybala e Smalling a fare lo stesso Joseha deciso per lasulla panchina della. Come riporta Il Corriere dello Sport, la decisione è arrivata prima della sosta, e avrebbe un effetto a cascata anche sul mercato giallorosso. Con lo Special One in panchina, sarà molto più facile per la dirigenza convincere Dybala e Smalling a fare lo stesso. Per il rispetto del FPF, i nomi dei sacrificabili diventano quindi Abraham e Ibanez, che uscendo libererebbero posti per nomi come Nzola e Singo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i d… - CorSport : ???? La decisione di #Mourinho Resta alla #AsRoma I dettagli ?? #Roma #CorrieredelloSport - sportface2016 : #Roma Cassano: 'La Roma è la vergogna del calcio italiano, Mourinho sta facendo di male in peggio' - itsmr_extra : RT @AliprandiJacopo: ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i dett… - CalcioNews24 : Roma, Mourinho verso la permanenza -