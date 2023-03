Roma, grave incidente a Mentana, in via Palombarese: auto a Gpl in fiamme (Di mercoledì 29 marzo 2023) grave incidente a Mentana oggi, mercoledì 29 marzo 2023, in via Palombarese, all’altezza della strada provinciale Ponte delle Tavole. Il comune è alle porte di Roma. A scontrarsi due autovetture e un furgone. Una macchina, alimentata a GPL, è stata avvolta completamente dalle fiamme, il conducente dell’autofurgone è stato estratto dai vigili del fuoco e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)oggi, mercoledì 29 marzo 2023, in via, all’altezza della strada provinciale Ponte delle Tavole. Il comune è alle porte di. A scontrarsi duevetture e un furgone. Una macchina, alimentata a GPL, è stata avvolta completamente dalle, il conducente dell’furgone è stato estratto dai vigili del fuoco e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... surfingbeard : RT @MannaiaStorta: Twitter per il sociale (Salto la storia strappalacrime e vado al punto) Associazioni di volontariato che offrono accom… - SoloLazio1 : @Highvoltage681 @Vale2k2 Quindi per me uno stendardo con scritto giovinezza o maglie con scritte Roma marcia ancora… - sirmacs : RT @MannaiaStorta: Twitter per il sociale (Salto la storia strappalacrime e vado al punto) Associazioni di volontariato che offrono accom… - pina_peppi : RT @MannaiaStorta: Twitter per il sociale (Salto la storia strappalacrime e vado al punto) Associazioni di volontariato che offrono accom… - Claudette__ : RT @MannaiaStorta: Twitter per il sociale (Salto la storia strappalacrime e vado al punto) Associazioni di volontariato che offrono accom… -