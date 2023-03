Roma-Feyenoord | il Viminale orientato al divieto | “Niente biglietti agli olandesi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tackleduro : RT @FulvioPaglia: Vietata la vendita di biglietti ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord. Visto che l’altra volta è andata bene. - ilRomanistaweb : ?? #Roma-#Feyenoord, si va verso il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi #ASRoma - PagineRomaniste : #RomaFeyenoord, Viminale orientato a vietare la vendita dei tagliandi agli Olandesi #ASRoma - MilenaLazzaroni : RT @repubblica: Viminale, niente biglietti a olandesi per Roma-Feyenoord - BuonAndrew : RT @FulvioPaglia: Vietata la vendita di biglietti ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord. Visto che l’altra volta è andata bene. -

Le trasferte di Europa League Anche oggihanno continuato a lavorarci su, cercando l'incastro giusto. Anche se poi l'ultima decisione spetta chiaramente alle istituzioni. E, da questo punto di vista, bisogna tenere in conto ..., 29 MAR L'orientamento del Viminale in merito alla partita RomaFeyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico a quanto apprende l'ANSA è di procedere con l'...... il sindaco Gualtieri ha chiamato in causa Piantedosi, che ha deciso in tal senso As19/02/2015 - Europa League // foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: striscione ...

(ANSA) - ROME, MAR 29 - The interior ministry's position regarding the Roma v Feyenoord Europa League match scheduled for 20 April at the Stadio Olimpico, according to ANSA sources, is to proceed with ...A più di venti giorni di distanza dalla gara tra Roma-Feyenoord valida per i quarti di finale di Europa League, nella Capitale è già massima allerta per l’eventuale arrivo dei tifosi olandesi. I ...