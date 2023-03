Roma, controlli straordinari a Colli Aniene, Torraccia e Casal Monastero: lavoratori in nero e carenze igienico sanitarie, multe e segnalazioni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bar e pizzerie con carenze igienico sanitarie e un laboratorio di produzione della cioccolata con anomalie nello stoccaggio delle materie prime. multe e segnalazioni all’autorità sanitaria nell’ambito dei servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore su tutto il territorio capitolino. Ieri mattina a San Basilio i controlli hanno visto coinvolti oltre agli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto, il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, una unità cinofila, personale moto montato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il servizio di prevenzione e repressione dei reati della Polizia Durante il servizio, mirato alla prevenzione e repressione dei reati presso le stazioni della metro linea B Ponte Mammolo e Rebibbia, sono stati effettuati 9 posti di controllo improntati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bar e pizzerie cone un laboratorio di produzione della cioccolata con anomalie nello stoccaggio delle materie prime.all’autorità sanitaria nell’ambito dei servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore su tutto il territorio capitolino. Ieri mattina a San Basilio ihanno visto coinvolti oltre agli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto, il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, una unità cinofila, personale moto montato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il servizio di prevenzione e repressione dei reati della Polizia Durante il servizio, mirato alla prevenzione e repressione dei reati presso le stazioni della metro linea B Ponte Mammolo e Rebibbia, sono stati effettuati 9 posti di controllo improntati ...

