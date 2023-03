Roma | anziana narcotizzata e rapinata delle fedi | i Carabinieri le riportano gli anelli

(Di mercoledì 29 marzo 2023)– Nelle scorse ore, idella Compagnia diTrastevere hanno riconsegnato alla signora Maria leche le erano state sottratte nel corso di una rapina in cui era stata, il 15 dicembre 2022. Grande commozione, alla presenza della figlia Emanuela, la signora ha potuto rimettere al dito la propria fede e quella del marito defunto, il cui valore affettivo era incalcolabile. La scorsa settimana, gli stessiavevano eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 donne, gravemente indiziate di aver compiuto 11 episodi di rapina aggravata e 1 episodio di furto in abitazione, commesse atra settembre 2022 e marzo 2023, in ...

La scorsa settimana, gli stessi carabinieri avevano eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 donne, ...È stato trovato dai proprietari di uno stabile in ristrutturazione a Cori, in provincia di Latina, il cadavere di una donna di 79 anni. L'signora era un volto conosciuto nel piccolo comune in provincia di Latina ed era senza dimora. Per questo da tempo stava cercando un luogo dove ripararsi in zona e avrebbe deciso di occupare ...'Forse hackerano o ascoltano i telefoni'. Truffa con voce clonata a. È quella capitata a Lorenzo Orlandi , noto influencer romano con oltre 75mila follower su ... hanno detto all'signora ...

Roma, anziana narcotizzata e rapinata: i carabinieri le riconsegnano le fedi Canale Dieci

