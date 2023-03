Roma, anziana 94enne e il figlio trovati morti in casa a Labaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’anziana di 94 anni e il figlio di 61 sono stati trovati morti nella loro casa in via del Labaro a Roma questa mattina poco prima delle 11 dagli agenti di una volante della polizia intervenuti per la segnalazione di cattivo odore. La donna è stata trovata sul letto mentre il figlio era riverso a terra. Sul letto è stato inoltre rinvenuto un fucile ma non è chiaro se sia stato usato. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini della Squadra mobile di Roma per ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’di 94 anni e ildi 61 sono statinella loroin via delquesta mattina poco prima delle 11 dagli agenti di una volante della polizia intervenuti per la segnalazione di cattivo odore. La donna è stata trovata sul letto mentre ilera riverso a terra. Sul letto è stato inoltre rinvenuto un fucile ma non è chiaro se sia stato usato. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini della Squadra mobile diper ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

