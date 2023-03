Roma, al via la “Mostra dei Fumetti”: Poste la celebra con francobolli dedicati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma – Parte da Roma, giovedì 30 marzo, nello Spazio Filatelia di piazza San Silvestro, la Mostra Itinerante dedicata ai Fumetti. In occasione dei Festival del Fumetto, in calendario nei prossimi mesi in tutta Italia, Poste Italiane ha organizzato una Mostra itinerante che raccoglierà le riproduzioni più famose dei francobolli ispirati al mondo dei Comics. La Rassegna tematica, prevede un “viaggio nel tempo” prendendo spunto dai primi francobolli emessidedicati a Tex e Corto Maltese, attraversa il cambio di millennio con Diabolik, Jacovitti, Mafalda e i personaggi Disney fino ad arrivare ai francobolli disegnati da Zero Calcare per la “Giornata della Filatelia 2022”. La Mostra itinerante, partirà in ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)– Parte da, giovedì 30 marzo, nello Spazio Filatelia di piazza San Silvestro, laItinerante dedicata ai. In occasione dei Festival del Fumetto, in calendario nei prossimi mesi in tutta Italia,Italiane ha organizzato unaitinerante che raccoglierà le riproduzioni più famose deiispirati al mondo dei Comics. La Rassegna tematica, prevede un “viaggio nel tempo” prendendo spunto dai primiemessia Tex e Corto Maltese, attraversa il cambio di millennio con Diabolik, Jacovitti, Mafalda e i personaggi Disney fino ad arrivare aidisegnati da Zero Calcare per la “Giornata della Filatelia 2022”. Laitinerante, partirà in ...

