Roeselare-Modena in tv: data, orario e diretta streaming ritorno finale Cev Cup maschile 2023 volley (Di mercoledì 29 marzo 2023) Inizia il conto alla rovescia per Knack Roeselare-Valsa Group Modena, finale di ritorno della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. La formazione belga, dopo l'impegnativa trasferta in Italia, vuole sfruttare il campo di casa per aggiudicarsi il titolo. I canarini di Andrea Giani però non si lasceranno sfuggire l'occasione di trionfare nella seconda competizione continentale per club per importanza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il trofeo? L'appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 5 aprile alla Tomabel Hall di Roeselare. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale di ritorno Roeselare-Modena della Cev Cup

