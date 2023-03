Rocco Hunt | il nuovo singolo prima del ritorno ai live

(Di mercoledì 29 marzo 2023)con la sua musica si è confermato essere uno dei nuovi poeti contemporanei. Diretto, coinvolgente e irresistibile, il rapper originario di Napoli riesce sempre a mescolare la sua tradizione al sound contemporaneo e di tendenza. Questa volta, il cantante torna sulle note di untutto da assaporare. Spesso autore di nuovi brani, ma soprattutto un bravo interprete. Ha conquistato in men che non si dica la scena musicale contemporanea.è pronto a pubblicare nei prossimi giorni un. Il cantante quest’estate tornerà anche nella dimensione deinella sua amata Napoli per un concerto evento, che andrà in scena con due imperdibili date, organizzato da Alessandro Siani....

La trama del film: L'agente della IMF Ethanè alle prese con una nuova missione. Dopo essere ... Robert Spencer,Sisto, Kristine Nielsen, Erin Bradley Dangar, Adam Stephenson, David Kallaway, ...Quando faceva trashate estive insieme aspopolava qui in Italia, e ora che propone un pop latino più raffinato e ha appena pubblicato un album gradevole come "bellodrama" da noi non se la ...

Rocco Hunt torna con un nuovo singolo “Non litighiamo più” Radio Time

Irresistibile, poetico e contemporaneo. Rocco Hunt torna il 31 marzo in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Non litighiamo più” firmato dallo ...Rocco Hunt, Non litighiamo più: testo e significato della canzone, in uscita il 31 marzo 2023. Ecco di cosa parla il brano ...