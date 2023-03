Roccarainola, spari in un circolo ricreativo: ferita una persona (Di mercoledì 29 marzo 2023) A Roccarainola, nel Napoletano, un uomo è stato centrato a una gamba da un colpo di pistola nel tentativo di fare da paciere in una lite scoppiata all’interno di un circolo ricreativo. Ha cercato di sedare una lite, nella quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, e a rimetterci è stato lui: l’uomo è Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 marzo 2023) A, nel Napoletano, un uomo è stato centrato a una gamba da un colpo di pistola nel tentativo di fare da paciere in una lite scoppiata all’interno di un. Ha cercato di sedare una lite, nella quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, e a rimetterci è stato lui: l’uomo è

Sparatoria in un circolo ricreativo, lite finisce nel sangue Poco fa a Roccarainola nel rione Fellino nei pressi di un circolo ricreativo è avvenuta una sparatoria. I carabinieri hanno arrestato una persona. Un uomo accorso per fare da paciere è rimasto ferito ad una gamba. Chi ha sparato è stato arrestato. I fatti sono successi nel pomeriggio a Roccarainola, nel Napoletano. Dalle indagini dei militari è emerso che all'esterno di un circolo ricreativo un uomo di 49 anni ha sparato. Spara e ferisce un uomo, arrestato dai Carabinieri. Nel pomeriggio davanti a un circolo ricreativo di Roccarainola, in provincia di Napoli, un uomo è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola.