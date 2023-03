Roberto Scarpinato primo ospite de La Confessione di Peter Gomez in esclusiva solo su TvLoft da giovedì 30 marzo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladisbarca in un’edizione originale realizzata inper. Sei interviste a cadenza settimanale, ogni, con la consueta modalità faccia a faccia tra il giornalista e gli ospiti, dal taglio spiccatamente giornalistico, con i suoi risvolti politici, giudiziari e storico-culturali. I primi tre protagonisti a sedersi sulla “scomoda” poltrona de Lasaranno, Domenico De Masi e Giuliano Di Bernardo. Il tu per tu a 360 gradi con l’ex procuratore di Palermo, oggi senatore Cinque stelle,, che sarà pubblicato suil 30, si concentrerà, per esempio, sul periodo delle stragi di mafia del ’92 e ’93, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emma89097297 : RT @GeorgeBolognesi: 'Finché ci impedirete di sognare, noi vi impediremo di dormire” [Roberto Scarpinato] - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Altro che #Draghi; l'#Italia era come la descriveva Roberto #Scarpinato e non e` certo cambiata quest'anno... https://t.… - DeSantis1948 : RT @TvLoftOfficial: @petergomezblog ha delle domande e sono quelle che gli altri non fanno. Ora è pronto a un faccia a faccia con Roberto S… - MassimoChiaram7 : RT @TvLoftOfficial: @petergomezblog ha delle domande e sono quelle che gli altri non fanno. Ora è pronto a un faccia a faccia con Roberto S… - andreasionis : RT @TvLoftOfficial: @petergomezblog ha delle domande e sono quelle che gli altri non fanno. Ora è pronto a un faccia a faccia con Roberto S… -

Solo che qualche settimana fa, senatore del M5s ed ex procuratore generale a Palermo, uno dei teorici della Trattativa, ha sostenuto l'opposto. Per gli interessi di Cosa nostra, ...Domani infatti, in occasione della relazione semestrale del sindacoLagalla, i gruppi di ... Stavolta la maggioranza aveva i numeri: in Consiglio c'era persino chi come Francescodi ...Sono queste le considerazioni contenute in un documento pubblicato il 23 marzo al Senato nella seduta numero 52 di cui tre i firmatari vi è anche il senatore. Nelle ultime ...

Roberto Scarpinato primo ospite de La Confessione di Peter Gomez in esclusiva solo su TvLoft da giovedì 30… Il Fatto Quotidiano

Mandante delle stragi a Firenze e vittima della minaccia stragista a Palermo, socio occulto di Cosa nostra a cui frega 20 miliardi e ordina di far fuori Maurizio Costanzo. Le accuse al Cav. dei pm Tes ...Un documento, pubblicato in esclusiva sul prossimo numero del settimanale di The Post Internazionale, in edicola venerdì 31 marzo e disponibile anche in formato digitale a partire da giovedì 30, potre ...