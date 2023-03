Rispunta Draghi, ma in veste di benefattore d’eccezione: il blitz a Sant’Egidio per donare abiti usati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggetti di seconda mano, scarpe e vestiti usati, ma da un “benefattore” d’eccezione: Mario Draghi. Riuso eco-solidale e beneficienza sono le coordinate che in mattinata hanno condotto l’ex premier alla Città Ecosolidale di Sant’Egidio, nel quartiere Porto Fluviale di Roma, per un gesto di solidarietà. Un atto che non è certo passato inosservato ai tanti che, tra operatori in servizio, residenti della zona e passanti, erano nei pressi del centro. Draghi, benefattore d’eccezione A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex premier e numero uno della Bce, Mario Draghi, è arrivato con la scorta. Poi è sceso dall’auto per consegnare abiti e altri oggetti dismessi ma sempre in buone condizioni. Come un qualunque cittadino sensibile ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggetti di seconda mano, scarpe e vestiti, ma da un “: Mario. Riuso eco-solidale e beneficienza sono le coordinate che in mattinata hanno condotto l’ex premier alla Città Ecosolidale di, nel quartiere Porto Fluviale di Roma, per un gesto di solidarietà. Un atto che non è certo passato inosservato ai tanti che, tra operatori in servizio, residenti della zona e passanti, erano nei pressi del centro.A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex premier e numero uno della Bce, Mario, è arrivato con la scorta. Poi è sceso dall’auto per consegnaree altri oggetti dismessi ma sempre in buone condizioni. Come un qualunque cittadino sensibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGerva1968 : RT @SecolodItalia1: Rispunta Draghi, ma in veste di benefattore d’eccezione: il blitz a Sant’Egidio per donare abiti usati - SecolodItalia1 : Rispunta Draghi, ma in veste di benefattore d’eccezione: il blitz a Sant’Egidio per donare abiti usati… -