Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amogabbia : @NandoPiscopo1 @massimilianodu @saIva___ Ma appunto, la Juve ha dei costi nemmeno minimante paragonabile ai nostri,… - PianetaMilan : RT @StefanoBressi: Non risulta sia stato dato alcun ultimatum a Rafael Leao per il rinnovo. La situazione è stabile: contatti tra le parti… - StefanoBressi : Non risulta sia stato dato alcun ultimatum a Rafael Leao per il rinnovo. La situazione è stabile: contatti tra le p… - persemprecalcio : ???La telenovela del rinnovo di #Leao col #Milan è destinata a concludersi entro i prossimi #15 giorni: i rossoneri… - PianetaMilan : Rinnovo #Leao, nessun ultimatum dal #Milan: le ultime | PM NEWS #SempreMilan -

Dopo gli impegni delle nazionali e prima della doppia sfida dei quarti di Champions: ci siamo. È tempo di registrare una nuova puntata della ...Le dichiarazioni del giornalista Galetti in relazione allo stato deldel fuoriclasse portoghese in rossonero, poi il punto della situazione su ConteOspite della ...fuoriclasse Rafael. ...Terza ipotesi riguardo la situazione del portoghese, oltre a quelle dio cessione in estate ... oppure: 'È la trattativa più facile del mondo quella di. Chi paga la multa lo mette a ...

Milan, il prossimo vertice con Leao sarà quello chiave per il rinnovo: senza intesa sarà addio TUTTO mercato WEB

questa è la scadenza per il Milan per il futuro di Leao, che deciderà se sarà firma del rinnovo o sarà addio, verso nuove squadre. Si parla di interessamenti di diverse big del calcio europeo.Il Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato, è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Leao. L'attaccante, come riporta l'edizione on line della Gazzetta dello Sport, chiede uno ...